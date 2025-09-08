ou
Vendemmia legalità, 25 quintali di uva raccolti in fondo confiscato a Salemi

CronacaTrapani

Venticinque quintali di uva raccolti nella vendemmia della legalità che si è svolta ieri nel fondo agricolo confiscato alla mafia e assegnato dal Comune d iSalemi (Trapani) alla fondazione San Vito onlus di Mazara del Vallo. Tra le vigne sono stati impegnati operatori e volontari, tra cui anche otto ragazzi ospiti della comunità Miriam che stanno conducendo un percorso di riabilitazione. "Iniziative come queste servono a rafforzare il messaggio che un bene confiscato alla mafia è un bene comune - ha detto il presidente della Fondazione Vito Puccio - e questo patrimonio non appartiene solo al Comune di Salemi ma all'intera comunità della provincia di Trapani".

