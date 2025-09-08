ou
Dirigente di una scuola di Catania, 'bene ministro su uso smartphone'

Dirigente di una scuola di Catania, 'bene ministro su uso smartphone'

CronacaCatania

"I divieti come tutti quelli che devono essere rispettati vanno veicolati, 'accompagnati' e non 'calati' dall'alto soprattutto nelle scuole. Il ministro Valditara ha fatto bene a chiarire la posizione del ministero sull'uso degli smartphone perché siamo responsabili di ciò che accade ai ragazzi". Lo dice Brigida Morsellino dirigente scolastico del Politecnico del mare 'Duca degli Abruzzi' di Catania parlando con l'ANSA sull'estensione del divieto dell'utilizzo degli smartphone anche nelle scuole superiori. "Io però - aggiunge - direi che questa assunzione di responsabilità delle scuole, come già da un paio di anni no ifacciamo, non deve limitarsi solo a queste ultime, ma a tutti gli adulti di riferimento, famiglie in primis". "I genitori - sottolinea la dirigente scolastica - vanno educati, ci vuole una campagna importante per gli adulti per fare riflettere i ragazzi. I genitori devono essere modello di comportamento. Per assurdo, ritengo che i ragazzi dell'età di scuola superiore siano fuori pericolo, a essere in pericolo sono in particolare bambini, i nati digitali". Per Brigida Morsellino, infine, "l'essere dei nati digitali è per certi versi qualcosa di eccezionale, ma - osserva la dirigente scolastica - se questo non e' accompagnato dal giusto e corretto uso della digitalizzazione, quindi anche dello smartphone, rischia di essere un pericoloso boomerang".

