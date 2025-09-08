Chiaramonte Gulfi, cacciatori sparano vicino al canile: allarme della Lav

"L'apertura della stagione venatoria si è trasformata, ancora una volta, in un incubo per Isa presidente del canile e rifugio Achille Birotto di Chiaramonte Gulfi, per gli operatori della struttura e per i circa 200 cani ospitati al suo interno. Da anni, infatti, alcuni cacciatori si spingono a pochi metri dalla recinzione del canile per sparare e uccidere gli animali nell'area circostante provocando uno stato di costante allarme e mettendo a rischio l'incolumità delle persone. A poche ore dall'inizio ufficiale della stagione venatoria, la scena si è ripetuta: colpi di fucile a distanza ravvicinata dal canile, cani in preda al panico e operatori costretti a lavorare in un clima di paura". E' quanto denuncia la LAV di Ragusa, ricordando che "la legge numero 157/1992 è chiara: l'esercizio venatorio è vietato nelle aie, corti, pertinenze di fabbricati rurali, e in un raggio di almeno 100 metri da immobili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro. Il canile e rifugio Achille Birotto rientra pienamente in queste categorie, essendo non solo una struttura per il ricovero degli animali, ma anche un luogo di lavoro a tutti gli effetti.

Inoltre, la semplice presenza armata entro tale raggio costituisce violazione della normativa, anche in assenza di spari effettivi".

"È inaccettabile che in Italia si permetta di sparare a pochi metri da un canile - denunciano gli animalisti della Lav -. Chiediamo che venga fatta rispettare la legge e che siano garantite sicurezza e serenità a Isa, ai volontari e a tutti i cani ospitati nella struttura".

La sede LAV di Ragusa, annunciano gli animalisti, chiederà un incontro urgente con il Prefetto di Ragusa, il Sindaco, la Polizia Provinciale e il Corpo Forestale, "per porre fine a questa situazione inaccettabile e sollecitare l'interdizione dell'attività venatoria nell'area circostante il canile, controlli regolari da parte delle autorità competenti, l'installazione di cartellonistica che segnali il divieto di caccia e l'adozione di misure di sicurezza a protezione della struttura, dei suoi lavoratori e degli animali".