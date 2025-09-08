ou
Palermo, in piazzetta Bagnasco martedì 9 si sfogliano le “Pagine di Vino” di Antonella Chinnici

Palermo, in piazzetta Bagnasco martedì 9 si sfogliano le “Pagine di Vino” di Antonella Chinnici

EnogastronomiaPalermo

In piazzetta Bagnasco, martedì 9 Settembre, a Palermo, si sfogliano le “Pagine di Vino” di Antonella Chinnici. Un saggio che si configura come un vero e proprio viaggio tra storia, cultura e memoria. Protagonista il vino, simbolo di sacralità, tradizione e convivialità. Si parlerà e brinderà alle 18 di martedì 9 settembre in piazzetta Bagnasco, grazie a “Pagine di vino”, il libro di Antonella Chinnici edito da Navarra. A interagire con l'autrice saranno Vito Lo Scrudato, Vincenzo Patti, Bernardo Puleio ed Eugenia Storti. Letture a cura di Daniela Musumeci. A curare la presentazione la libreria ModusVivendi. A fine evento si brinderà con una degustazione di vini offerti da Tasca d'Almerita.
Dalle radici bibliche e mitologiche, con Dioniso e gli antichi miti greci, fino alle testimonianze di resti archeologi dall’epoca romana alle dominazioni arabe, normanne, spagnole e inglesi.
A partire dall’antica Grecia il vino si configura come un frammento di civiltà e un ponte tra popoli e epoche diverse: il saggio esplora il legame tra vino e letteratura siciliana, fino ad arrivare ad autori come Tomasi di Lampedusa, Pirandello, Brancati e Consolo, che ne celebrano il ruolo nelle feste, nei momenti di gioia e di dolore, come simbolo di amicizia, memoria e resilienza. La narrazione si arricchisce di racconti e proverbi popolari, custodi di un sapere antico tramandato di generazione in generazione, che testimoniano il duro lavoro nei vigneti e l’amore per questa terra.

