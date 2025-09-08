Secondo parto da utero trapiantato in Italia, al Cannizzaro di Catania: è nato Mattia

Nuova nascita, la seconda in Italia, da una donna con un utero trapiantato: il 6 settembre scorso è venuto al mondo, con un parto cesario, Mattia, tre chilogrammi e in ottima salute. L'ospedale è lo stesso del primo: il Cannizzaro di Catania dove il 30 agosto del 2022 era nata Alessandra, da una donna trapiantata al Policlinico universitario nel 2020. Il contesto scientifico è quello due casi unici al mondo di una gravidanza portata a termine grazie al trapianto di utero da donatrice deceduta e grazie a una tecnica altamente innovativa ed etica che prevede lo scongelamento ovocitario al momento della fecondazione medicalmente assistita. La nascita di Mattia segna è l'evento conclusivo di un traguardo raggiunto dopo un lungo cammino iniziato nel 2022, al Policlinico di Catania, dove era stato eseguito il trapianto d iutero. Sua mamma ora ha avuto la gioia di convivere con la suag ravidanza, la conclusione di un percorso costellato di ricerca, cura e coraggio. Dietro questo risultato ci sono le equipe mediche di eccellenza: i professori Paolo Scollo, Pierfrancesco Veroux, Massimiliano Veroux e Giuseppe Scibilia, che hanno guidato tutte le complesse operazioni chirurgiche cosi come la gestione post trapianto e la gravidanza. Un percorso reso possibile grazie agli operatori della rete trapiantologica regionale e nazionale che con il loro coordinamento hanno reso possibile la nascita diMattia.