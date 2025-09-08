Incidente domestico a Pachino, si ustiona col boiler: è al 'Cannizzaro'

Incidente domestico a Pachino, nel Siracusano. Una donna di 58 anni è rimasta ustionata, nella propria abitazione, per via di un problema al boiler utilizzato per il riscaldamento dell'acqua. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto e i sanitari del 118, che con l'elisoccorso hanno trasferito la donna all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata presa in carico dal Centro grandi ustioni. La 58enne si trova al Trauma Center per via delle ustioni riportate al collo e al torace, è in codice arancione e non è in pericolo di vita.