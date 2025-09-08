ou
ULTIME NOTIZIE

Attacco a Gerusalemme, sei morti e dieci feriti: due terroristi uccisi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Il Catania prolunga il contratto ad Andrea Dini: resterà in rossazzurro fino a giugno 2027

Il Catania prolunga il contratto ad Andrea Dini: resterà in rossazzurro fino a giugno 2027

SportCatania

Il Catania comunica di aver "perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con il calciatore Andrea Dini". Il vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella ha sottolineato: "Abbiamo formalizzato l'intesa nei giorni scorsi, scegliendo di ufficializzarla dopo la gara con il Monopoli per rispettare la centralità del match.
Andrea vive un momento di grande maturità professionale ed è uno dei tanti leader del gruppo plasmato da mister Toscano. La società è molto attenta alla valorizzazione dei meriti dei singoli e interviene prontamente, il futuro si crea nel presente". Felice del rinnovo anche lo stesso portiere classe 1996: "Questi primi otto mesi di lavoro a Catania sono stati molto significativi, mi hanno permesso di capire che la società e il mister stanno costruendo una realtà molto importante e noi possiamo crescere ogni giorno, come squadra - ha affermato Dini -. Per un calciatore è fondamentale percepire queste sensazioni, soprattutto in una piazza così prestigiosa e quindi naturalmente esigente. Sono davvero felice di legare il mio futuro a questi colori e a questa città. Forza Catania!".

Potrebbero Interessarti