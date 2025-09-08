Il Catania prolunga il contratto ad Andrea Dini: resterà in rossazzurro fino a giugno 2027

Il Catania comunica di aver "perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con il calciatore Andrea Dini". Il vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella ha sottolineato: "Abbiamo formalizzato l'intesa nei giorni scorsi, scegliendo di ufficializzarla dopo la gara con il Monopoli per rispettare la centralità del match.

Andrea vive un momento di grande maturità professionale ed è uno dei tanti leader del gruppo plasmato da mister Toscano. La società è molto attenta alla valorizzazione dei meriti dei singoli e interviene prontamente, il futuro si crea nel presente". Felice del rinnovo anche lo stesso portiere classe 1996: "Questi primi otto mesi di lavoro a Catania sono stati molto significativi, mi hanno permesso di capire che la società e il mister stanno costruendo una realtà molto importante e noi possiamo crescere ogni giorno, come squadra - ha affermato Dini -. Per un calciatore è fondamentale percepire queste sensazioni, soprattutto in una piazza così prestigiosa e quindi naturalmente esigente. Sono davvero felice di legare il mio futuro a questi colori e a questa città. Forza Catania!".