ou
ULTIME NOTIZIE

Attacco a Gerusalemme, sei morti e dieci feriti: due terroristi uccisi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
La giunta regionale stanzia 55 milioni di euro per le strade provinciali

La giunta regionale stanzia 55 milioni di euro per le strade provinciali

PoliticaAgrigentoCaltanissettaCataniaEnnaMessinaPalermoRagusaSiracusa

La Giunta regionale ha approvato il piano di riparto dei 55 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali siciliane. Le risorse, suddivise tra i liberi consorzi comunali e le città metropolitane secondo criteri oggettivi, serviranno a interventi di rifacimento del manto stradale, consolidamento dei versanti, manutenzione delle barriere, realizzazione di rotatorie, nuova illuminazione e segnaletica. Lo rende noto l'Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino.
"Con questo provvedimento - dichiara Savarino - diamo risposte concrete a un'esigenza che i cittadini manifestano da anni: strade più sicure e finalmente percorribili. Ad Agrigento, il Libero Consorzio riceverà 4,7 milioni di euro, che consentiranno di rifare l'asfalto nei tratti più danneggiati, mettere in sicurezza i versanti a rischio, realizzare barriere e rotatorie, installare illuminazione e segnaletica, oltre ad altri interventi indispensabili. Non risolveremo tutte le criticità, ma questi fondi si aggiungono a quelli fsc già stanziati dal collega Aricò.
Avviamo così un percorso chiaro: la Regione sostiene i territori con risorse certe e immediatamente utilizzabili, ponendo particolare attenzione alle strade provinciali, abbandonate da chi aveva cancellato l'ente con un colpo di spugna. Strade migliori significano comunità più forti e sviluppo per la nostra terra".
"Con l'approvazione di questo piano la Regione Siciliana consolida una strategia che punta a rafforzare la sicurezza dei cittadini, favorire la mobilità e sostenere la crescita economica attraverso infrastrutture moderne ed efficienti", sottoline

Potrebbero Interessarti