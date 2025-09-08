Scicli, alla Fondazione Confeserfidi la mostra di Giuseppe Masciarò "Le teste di Giò"

Ultimo appuntamento dell’estate 2025 promosso da Confeserfidi e Fondazione Confeserfidi a Scicli nella sede della fondazione in via Arco Castro con la mostra ‘Le teste di Giò’, che propone le ultime opere di Giuseppe Masciarò. 62 anni, sciclitano, Masciarò dice di se stesso e delle sue opere: “Ogni scultura che realizzo è armonia con il tempo. E, sinceramente, non lo immaginavo…”.

In via Arco Castro, saranno in mostra opere di scultura in argilla marina naturale. “Sintonizzarsi con le meravigliose bellezze della natura – dice lo scultore sciclitano – ci porterà dove la realtà sarà percepita in modo autentico e vero”. L’inaugurazione della mostra ‘Le Teste di Giò’ di Giuseppe Masciarò, si terrà giovedì 11 settembre 2025 alle ore 19:00 nei locali dello spazio multifunzionale di Fondazione Confeserfidi. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 19:30 alle 21:30 e il sabato e la domenica anche dalle 16:30 alle 19:30. Resterà aperta al 21 settembre 2025. Un’occasione speciale per scoprire l’arte di Masciarò e lasciarsi sorprendere dalle sue ‘teste’ capaci di raccontare storie e trasmettere emozioni