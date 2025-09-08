Attacco a Gerusalemme, sei morti e dieci feriti: due terroristi uccisi

Attacco con armi da fuoco questa mattina a Gerusalemme, nei pressi di una fermata dell'autobus vicina a due insediamenti israeliani, a nord della città. Sei i civili israeliani uccisi, mentre sono almeno una decina i feriti, di cui alcuni gravi. "Due terroristi che hanno sparato sono stati uccisi", riporta Channel 12. I terroristi sono saliti su un autobus della linea 62 e hanno aperto il fuoco. Sono stati uccisi da un soldato che si trovava sul posto. "Benediciamo l'azione eroica, una risposta naturale ai crimini dell'occupazione" scrive Hamas su Telegram, celebrando l'attentato.

Durissima la reazione di Israele: in un post su X, il ministro della Difesa Israel Katz afferma che l'attacco terroristico "atroce" di oggi avrà "conseguenze gravi e di vasta portata". "Così come abbiamo sconfitto il terrorismo palestinese nella Samaria settentrionale (nord Cisgiordania), presto faremo lo stesso in altri campi terroristici".