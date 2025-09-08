Trovate nel Catanzarese 4800 piante di canapa: avrebbero fruttato 2,5 milioni di euro

I carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli, insieme allo Squadrone eliportato Cacciatori "Calabria", dotato di unità cinofile per la ricerca di stupefacenti, hanno trovato e sequestrato una vasta piantagione di canapa indiana, composta da circa 4.800 piante di altezza variabile tra 1 e 2 metri, che, una volta smerciata al dettaglio, avrebbe fruttato circa 2,5 milioni di euro.

Sono in corso investigazioni per stabilire la riconducibilità dello stupefacente rinvenuto che verrà distrutto, previa campionatura finalizzata a stabilire, tramite analisi chimiche di laboratorio, il principio attivo contenuto.