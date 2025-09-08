ou
Pallavolo femminile, finali Aics: Eurialo Siracusa campione d’Italia under 14 e vicecampione under 16

Minaccia di morte l'ex compagna: arrestato a Petilia Policastro

Altro sud

Ha minacciato di morte l'ex compagna. Per questo motivo i carabinieri di Petilia Policastro hanno arrestato un 43enne su disposizione del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che sospeso una precedente misura alternativa di affidamento ai servizi sociali, disponendo la custodia cautelare in carcere.
Il provvedimento giunge a seguito della denuncia della donna che ha raccontato di minacce e pressioni subite dall'ex, già noto per precedenti specifici.
L'uomo, secondo la denuncia, non si sarebbe limitato agli insulti ma avrebbe anche minacciato la donna di morte.
Dopo l'attività di riscontro, i carabinieri hanno ritenuto necessario chiedere un aggravamento della misura a cui l'uomo era già sottoposto. La segnalazione è stata inoltrata al Tribunale di sorveglianza che ha valutato la gravità della situazione e deciso per un provvedimento più severo.

