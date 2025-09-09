ou
ULTIME NOTIZIE

Minardo (FI): l'obiettivo a Ragusa è quello di eleggere un deputato regionale

Incidente stradale nel Nisseno, muore un 42enne di Mussomeli

Continua il tributo di sangue sulle strade siciliane. L'ultimo sinistro mortale sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Un uomo ha perso la vita nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, all’altezza del chilometro 242. Si tratta di Roberto Coniglio, 42enne di Mussomeli. Si trovava alla guida di una Mercedes classe B che, per cause ancora in fase d’accertamento è uscita di strada e si è ribaltata più volte. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti della zona. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo.
Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno chiuso il tratto di strada al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi. Non risultano altri mezzi coinvolti. L’incidente sulla Palermo-Agrigento è soltanto l’ultimo di una lunga serie. Si tratta della dodicesima vittima sulle strade siciliane dall’inizio di settembre.

