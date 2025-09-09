Incidente stradale nel Nisseno, muore un 42enne di Mussomeli

Continua il tributo di sangue sulle strade siciliane. L'ultimo sinistro mortale sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Un uomo ha perso la vita nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, all’altezza del chilometro 242. Si tratta di Roberto Coniglio, 42enne di Mussomeli. Si trovava alla guida di una Mercedes classe B che, per cause ancora in fase d’accertamento è uscita di strada e si è ribaltata più volte. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti della zona. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno chiuso il tratto di strada al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi. Non risultano altri mezzi coinvolti. L’incidente sulla Palermo-Agrigento è soltanto l’ultimo di una lunga serie. Si tratta della dodicesima vittima sulle strade siciliane dall’inizio di settembre.