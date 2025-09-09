Minardo (FI): l'obiettivo a Ragusa è quello di eleggere un deputato regionale

«Per Ragusa l’obiettivo è chiaro: rendere la provincia sempre più azzurra ed eleggere un deputato all’Ars alle prossime elezioni. E le garantisco che ci arriveremo, perché il nostro progetto non è improvvisato, ma solido e strutturato». Così Nino Minardo, deputato ibleo e presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, in un’intervista pubblicata oggi da La Sicilia.

Analizzando la crescita di Forza Italia nel territorio ragusano, dopo il suo ritorno nel partito, Minardo sottolinea: «Forza Italia è da sempre il porto sicuro del mondo civico siciliano, che ha nel proprio DNA un’anima moderata e popolare. Tanti amministratori hanno trovato in Forza Italia la casa politica coerente con la loro storia e con il loro impegno per i territori. Con alcuni di loro il legame di amicizia e collaborazione dura da decenni».

Lo sguardo del parlamentare azzurro va anche oltre i confini provinciali: «Non è un fenomeno che riguarda soltanto Ragusa: ci saranno altre adesioni e sono certo che questa crescita interesserà anche Siracusa e, più in generale, tutto il Sud Est dell’Isola».