ou
ULTIME NOTIZIE

Università di Catania è pronta ad accogliere 19 studenti palestinesi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Sbarcati a Lampedusa 44 migranti, anche due cadaveri e tre intossicati

Sbarcati a Lampedusa 44 migranti, anche due cadaveri e tre intossicati

CronacaAgrigento

Due cadaveri sono stati sbarcati durante la notte sul molo di Lampedusa. Erano su un'imbarcazione di 8 metri, assieme a 44 egiziani, eritrei, etiopi, gambiani e algerini, soccorsa dalla motovedetta V1302 della guardia di finanza.
Fra le persone sbarcate anche tre intossicati da idrocarburi che sono stati subito portati al poliambulatorio. I corpi sono stati invece già trasferiti alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove verrà effettuata l'ispezione cadaverica. Verosimilmente i due giovani migranti sono morti a causa di un'intossicazione da idrocarburi.

Potrebbero Interessarti