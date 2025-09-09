ou
ULTIME NOTIZIE

Università di Catania è pronta ad accogliere 19 studenti palestinesi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Incidente stradale sulla Palermo - Agrigento, un morto: è di Mussomeli

Incidente stradale sulla Palermo - Agrigento, un morto: è di Mussomeli

CronacaAgrigentoCaltanissettaPalermo

Roberto Coniglio di 42 anni di Mussomeli è morto in un incidente sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, all'altezza del chilometro 242.
Era alla guida di una Mercedes classe B che è uscita di strada e si è ribaltata più volte.
A chiamare i soccorsi sono stati sono stati alcuni automobilisti. E' intervenuto personale del 118 che ha potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche carabinieri e i vigili del fuoco.

Potrebbero Interessarti