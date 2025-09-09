Incidente stradale sulla Palermo - Agrigento, un morto: è di Mussomeli

Roberto Coniglio di 42 anni di Mussomeli è morto in un incidente sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, all'altezza del chilometro 242.

Era alla guida di una Mercedes classe B che è uscita di strada e si è ribaltata più volte.

A chiamare i soccorsi sono stati sono stati alcuni automobilisti. E' intervenuto personale del 118 che ha potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche carabinieri e i vigili del fuoco.