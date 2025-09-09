Dalla Regione 70 milioni di euro per strade provinciali e sistemi di videosorveglianza

Arrivano soldi dalla Regione per la manutenzione delle strade provinciali e per i sistemi di videosorveglianza urbana: 55 milioni per le strade, 15 milioni per la videosorveglianza. E’ quanto stanziato nell’ultima variazione di bilancio di inizio agosto dall’ARS in favore di Liberi Consorzi Comunali, Città Metropolitane e comuni siciliani per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la viabilità urbana ed extraurbana e la sicurezza nelle aree dove maggiore è l’incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità. Ieri la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato alle Infrastrutture, ha approvato le direttive per l’utilizzo di tali risorse A darne notizia è il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, On.Ignazio Abbate (nella foto) che sottolinea come l’importanza di questi due finanziamenti sia enorme in questo periodo storico: “Sono ammissibili progetti immediatamente cantierabili al momento della richiesta di finanziamento. Le risorse sono state distribuite tra i nove ambiti provinciali tenendo conto della popolazione residente e dell’estensione chilometrica della rete viaria provinciale. Alla Provincia di Ragusa vanno 3.811.920 euro per progetti che sarà possibile presentare in un arco temporale compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Tali progetti possono riguardare il rifacimento integrale del manto stradale, il rifacimento di barriere di sicurezza, la realizzazione di rotatorie, la realizzazione e messa in sicurezza di muri di contenimento, paratie, consolidamento di versanti, opere di regimentazione idraulica, opere di illuminazione stradale e opere di segnaletica orizzontale e verticale”. Stesse modalità di partecipazione all’avviso riguardante la realizzazione di Sistemi di video sorveglianza urbana rivolta però anche ai comuni. Tra gli interventi proposti avranno priorità gli interventi destinati alle aree del territorio attualmente prive, in tutto o in parte, di sistemi di presidio e controllo e in subordine per i comuni che nel corso degli anni 2024 e 2025 non sono stati destinatari di altri finanziamenti per le medesime finalità. I progetti proposti, anche in questo caso, dovranno avere la caratteristica di essere immediatamente cantierabili al momento della richiesta di finanziamento".