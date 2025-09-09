ou
Università di Catania è pronta ad accogliere 19 studenti palestinesi

Siracusa, in Consiglio comunale audizione del garante dei detenuti

CronacaSiracusa

Il Consiglio comunale di Siracusa torna in aula questa sera alle 18. Oltre ad un debito fuori bilancio e all’audizione del Garante per i diritti dei detenuti in merito alle “Gravi condizioni segnalate presso la Casa circondariale di Cavadonna” l’Ordine del giorno prevede tre Mozioni: la prima di Sergio Bonafede avente ad oggetto “Esercitazione globale di Protezione civile in città”; la seconda per la “Proroga della concessione dell'immobile di via Bainsizza, destinato al progetto Tele di Aracne - Sartoria Sociale” presentata da Concetta Carbone; la terza avente ad oggetto il “Contrasto all’uso e allo spaccio di crack e sostanze stupefacenti” presentata dal gruppo consiliare del PD. Altro punto qualificante la proposta, sempre del Pd, per il conferimento della Civica Benemerenza alla relatrice dell’Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese.

