Girava con uno scooter con una calibro 9 e munizioni: arrestato a Catania

Andava in giro a bordo di uno scooter con una pistola carica inserita nella cintura, ma è stato scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato. È quanto accaduto nei giorni scorsi nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio attuati dalla Questura di Catania nei vari quartieri della città. Ad essere arrestato un 61enne colto nella flagranza dei reati di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo e relativo munizionamento, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Essendo stato appreso, a seguito di attività info-investigativa, che un soggetto potesse portare abusivamente armi od oggetti atti ad offendere, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile etnea hanno predisposto un mirato servizio di osservazione, nel quartiere di San Giovanni Galermo, attraverso la dislocazione di diverse pattuglie in alcuni punti strategici della zona. Gli agenti hanno individuato l’uomo, a bordo di uno scooter, mentre sfrecciava tra le vie del quartiere e, quindi, hanno deciso di procede al suo controllo posizionandosi in modo da chiudere ogni possibile eventuale via di fuga. Una volta bloccato il conducente del mezzo, hanno proceduto ad identificarlo e a sottoporlo a perquisizione personale. L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di appurare che l’uomo portava, inserita nella cintola, una pistola semiautomatica cal. 9x19, con un caricatore rifornito con 15 cartucce. Sulla pedana del motorino sono stati rinvenuti un secondo caricatore, anch’esso rifornito con 15 cartucce, nonché una scatola di plastica contenente ulteriori 50 cartucce, sempre cal. 9x19. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per essere successivamente analizzato da operatori esperti, soprattutto per gli aspetti connessi agli accertamenti di natura balistica, al fine di verificare un eventuale utilizzo dell’arma ritrovata in precedenti episodi delittuosi e di ricavare elementi utili per le successive attività investigative. Per quanto sopra, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza. Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.