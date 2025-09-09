Belpasso, un nuovo parcheggio nel quartiere Borrello
L'Amministrazione Comunale di Belpasso, guidata dal Sindaco Carlo Caputo, prosegue nell'azione per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico nel quartiere di Borrello, un'area ad alta densità di traffico.
Il progetto nasce dall'esigenza di decongestionare la viabilità del quartiere, una criticità avvertita da tempo dai residenti e dalle numerose attività commerciali. L'Amministrazione ha acquisito un'area specificamente destinata alla creazione di un parcheggio, che potrà ospitare circa 30-35 posti auto.