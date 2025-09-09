'Scuole sicure', predisposti a Siracusa e provincia servizi di controllo negli istituti

La Questura di Siracusa, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico 2025/2026, avvierà da domani mattina il progetto “Scuole Sicure”, finalizzato a rafforzare l’attenzione e la vicinanza all’intera comunità scolastica alla Polizia di Stato nonché a scongiurare episodi di violenza e di microcriminalità. L’iniziativa vedrà quotidianamente impegnati i poliziotti dell’Ufficio Volanti della Questura di Siracusa e dei Commissariati della provincia aretusea nelle adiacenze degli istituti soprattutto in corrispondenza degli orari di ingresso, di ricreazione e di uscita degli studenti. A fine di una maggiore efficacia del dispositivo, i poliziotti prenderanno contatti con gli insegnanti e i dirigenti scolastici per prevenire ogni forma di illegalità e di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche nell’interesse degli studenti e di tutta la comunità scolastica. Il progetto, fortemente voluto dal Questore Roberto Pellicone, in sinergia con i Dirigenti Scolastici, si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani agli uomini e alle donne della Polizia di Stato, prevenire situazioni legate a fenomeni di bullismo, contrastare il consumo di stupefacenti e fornire un supporto concreto all’intera comunità scolastica nel claim della Polizia di Stato “ esserci sempre”.