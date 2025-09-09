ou
Volontariato socio sanitario, corso gratuito a Catania

CronacaCatania

L’associazione Rinascendo Odv, con il gratuito patrocinio dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Rodolico” San Marco di Catania, presenta e inaugura, venerdì 03 ottobre, alle 15.30, presso l’aula 2 edificio 4 del Policlinico, “G. Rodolico”, l’ 8°corso base per volontariato socio-sanitario e l’ 8° corso per clownterapia di corsia. Si tratta di corsi assolutamente gratuiti, rivolti a tutti coloro che desiderano mettere a disposizione, gratuitamente, in corsia, il loro tempo, comprendere i valori della solidarietà e acquisire competenze pratiche. I corsi sono promossi dall’ associazione di volontariato “Rinascendo”, con il gratuito patrocinio dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Rodolico” San Marco. Le lezioni, previste per i giorni: 10,17,24 E 31 ottobre, dalle 15.30 alle 19, si terranno presso l’aula 2 dell’edificio 4 del Policlinico San Marco e saranno tenute da personale qualificato ed esperto ovvero: medici, specialisti, clown professionisti, delle aziende convenzionate con Rinascendo e La Casa del Sollievo, presiedute da Angela Leonardi.

