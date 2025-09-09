ou
Università di Catania è pronta ad accogliere 19 studenti palestinesi

Era ai domiciliari e spacciava, arrestato a Caltanissetta

CronacaCaltanissetta

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato un cittadino extracomunitario 37enne, già ai domiciliari con sistema di monitoraggio mediante braccialetto elettronico, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo e' stato trovato in possesso di 60 grammi di hashish, suddivisi in 25 dosi, un panetto di 28 grammi di hashish e materiale per il confezionamento e la pesatura. La droga, la cui presenza in casa era immediatamente segnalata dal fiuto dell'unità cinofila antidroga, è stata trovata bene occultata nella grondaia del balcone, in una tasca dell'accappatoio e all'interno di una tasca appositamente ricavata in un tappeto steso sul balcone.

