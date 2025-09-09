Viola il divieto di avvicinare la ex: 40enne arrestato a Caltanissetta

La polizia ha arrestato a Caltanissetta un quarantenne per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex coniuge, vittima di maltrattamenti in famiglia.

L'allarme è scattato grazie al sistema di controllo collegato alla sala operativa della questura: l'uomo si trovava in un'attività commerciale dove era presente anche la donna, ma senza il dispositivo elettronico legato al braccialetto di sorveglianza, lasciato nella propria auto. L'uomo è stato condotto agli arresti domiciliari-