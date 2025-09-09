Vittoria, sfruttamento del lavoro: 40enne arrestato dai carabinieri a Scoglitti

I Carabinieri della Stazione di Scoglitti, unitamente al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato, in flagranza di reato, C. R., quarantenne vittoriese, domiciliato a Niscemi, per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

I militari dell’Arma, nell’ambito di servizi finalizzati a contrastare il fenomeno del caporalato e del reclutamento e dell’impiego in condizioni degradanti della manodopera – sovente costituita da cittadini stranieri – hanno effettuato un controllo presso l’azienda agricola gestita dall’interessato, nelle campagne di Vittoria, e hanno constatato l’impiego, in attività lavorativa, di quattro stranieri, un tunisino e tre cittadini albanesi.

Dalle verifiche e dall’approfondimento sulla posizione dei quattro è emerso che tutti erano irregolari sul territorio nazionale e privi di qualsiasi contratto di assunzione. Nel corso degli accertamenti è stato inoltre appurato che i quattro lavoratori risultavano essere sottopagati e alloggiati in monolocali di pochi metri quadri ubicati all’interno dell’azienda agricola, in pessime condizioni igieniche, privi di finestre e senza acqua corrente.

Per questi motivi tutta l’area, dell’estensione di circa 25.000 metri quadri, è stata sottoposta a sequestro preventivo dai Carabinieri e l’uomo è stato deferito in stato di arresto e condotto presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea, in attesa dell’instaurazione del contraddittorio e della conferma delle ipotesi accusatorie.