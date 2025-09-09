ou
ULTIME NOTIZIE

Università di Catania è pronta ad accogliere 19 studenti palestinesi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Vittoria, sfruttamento del lavoro: 40enne arrestato dai carabinieri a Scoglitti

Vittoria, sfruttamento del lavoro: 40enne arrestato dai carabinieri a Scoglitti

CronacaCaltanissettaRagusa

I Carabinieri della Stazione di Scoglitti, unitamente al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato, in flagranza di reato, C. R., quarantenne vittoriese, domiciliato a Niscemi, per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
I militari dell’Arma, nell’ambito di servizi finalizzati a contrastare il fenomeno del caporalato e del reclutamento e dell’impiego in condizioni degradanti della manodopera – sovente costituita da cittadini stranieri – hanno effettuato un controllo presso l’azienda agricola gestita dall’interessato, nelle campagne di Vittoria, e hanno constatato l’impiego, in attività lavorativa, di quattro stranieri, un tunisino e tre cittadini albanesi.
Dalle verifiche e dall’approfondimento sulla posizione dei quattro è emerso che tutti erano irregolari sul territorio nazionale e privi di qualsiasi contratto di assunzione. Nel corso degli accertamenti è stato inoltre appurato che i quattro lavoratori risultavano essere sottopagati e alloggiati in monolocali di pochi metri quadri ubicati all’interno dell’azienda agricola, in pessime condizioni igieniche, privi di finestre e senza acqua corrente.
Per questi motivi tutta l’area, dell’estensione di circa 25.000 metri quadri, è stata sottoposta a sequestro preventivo dai Carabinieri e l’uomo è stato deferito in stato di arresto e condotto presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea, in attesa dell’instaurazione del contraddittorio e della conferma delle ipotesi accusatorie.

Potrebbero Interessarti