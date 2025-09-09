Valigia sospetta sui binari di Militello Val Catania: artificieri in azione

Il personale di RFI ha segnalato al 112 la presenza di una valigia nera abbandonata a bordo dei binari della tratta ferroviaria Militello-Vizzini. La comunicazione è stata inoltrata ai Carabinieri della Stazione di Militello in Val di Catania che hanno raggiunto il posto della segnalazione, individuando il bagaglio in prossimità della linea ferrata e attivando, non conoscendone il contenuto, le previste misure di sicurezza. Così è stato richiesto l'intervento degli artificieri dell'Arma dei Carabinieri, in forza al Comando Provinciale di Catania. La circolazione ferroviaria sul tratto interessato è stata interrotta, contestualmente è stato bloccato il transito di veicoli lungo la strada adiacente.

Gli artificieri, una volta giunti sul posto, hanno constatato che la valigia era posizionata in maniera sopraelevata rispetto al piano stradale e hanno pertanto ritenuto opportuno procedere al suo spostamento in un luogo più adatto agli accertamenti, utilizzando la tecnica della "tiranteria". Questa manovra consiste nell'agganciare l'involucro con lunghi tiranti e trascinarlo fino a un punto protetto, mentre gli operatori restano al riparo dietro il mezzo in dotazione.

Spostato il bagaglio in un'area sicura, è stato sottoposto a un controllo radiografico, che ha permesso di escludere la presenza di dispositivi o meccanismi riconducibili a ordigni esplosivi.

Successivamente, sempre con la dovuta cautela, i militari hanno proceduto all'apertura, rinvenendo al suo interno un fucile ad aria compressa calibro 68 di libera vendita, 176 bombolette di ricarica a gas e sette confezioni di munizioni compatibili con l'arma. Quanto rinvenuto è stato sequestrato per ulteriori approfondimenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Militello in Val di Catania.