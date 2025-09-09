Volley Modica, al via seconda settimana di preparazione

Non solo preparazione, ma anche impegno nel sociale per l'Avimecc Volley Modica, che è stata in visita all'Avis per sensibilizzare alla donazione del sangue. Ieri la squadra ha iniziato la seconda settimana di preparazione al campionato di serie A3 che inizierà alla fine del prossimo mese.

Il gruppo alterna lavoro in palestra, con quello aerobico, senza farsi mancare le sedute di tecnica che serviranno per oleare i meccanismi del sestetto di coach Enzo Distefano. Tutto il roster a disposizione dello staff tecnico sta lavorando sodo per migliorare la condizione fisica e soprattutto per diventare il prima possibile squadra affiatata e pronta a dare battaglia in campo.

“Nonostante la preparazione sia iniziata un po' in ritardo rispetto al programma iniziale – spiega il preparatore atletico Corrado Randazzo (nella foto) – ho trovato un gruppo già abbastanza preparato. La prima settimana è andata molto bene. I ragazzi hanno mostrato grande intensità che ci ha permesso di lavorare sin da subito con carichi di lavoro abbastanza alti, sviluppando sia un lavoro aerobico, sia un lavoro di forza in palestra".