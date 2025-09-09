ou
Università di Catania è pronta ad accogliere 19 studenti palestinesi

Parte da Siracusa la 'Global Sumud Flotilla' con destinazione Gaza

CronacaSiracusa

La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, la flotta di navi internazionali che salperà per portare aiuti umanitari a Gaza, spiegherà le vele giovedì 11 settembre. Lo fanno sapere gli attivisti di Global Movement to Gaza. "La partenza avverrà da Siracusa e, alle ore 10, è stato organizzato un incontro con la stampa presso il porto", si legge nel comunicato. E' stata poi indetta anche una "mobilitazione immediata in seguito al bombardamento subito dalla barca Familia Madeira a Tunisi", con un concentramento a "Roma questa sera alle ore 19 a piazzale Aldo Moro". Lo scopo è quello di manifestare contro il presunto attacco di un drone, denunciato dagli attivisti che erano sulla barca ma smentito dalle autorità tunisine.

