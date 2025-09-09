ou
Vittoria. Foce del fiume Ippari, l'area va messa in sicurezza

"Sistema Carta", Annino in conferenza: "Lotto per legalità e trasparenza a Melilli"

PoliticaSiracusa

Si alzano i toni e si alza anche il velo su quello che viene definito “Sistema Carta” : un presunto meccanismo di gestione opaca della cosa pubblica che, secondo Antonio Annino, ex consigliere comunale di Melilli,  avrebbe compromesso la trasparenza amministrativa del paese e non solo. “Oggi vedrete con i vostri occhi cosa significa davvero Sistema Carta” – ha affermato con decisione l’oratore, davanti a cittadini e stampa. Un consiglio comunale ridotto a “arena di urla e propaganda” Il motivo principale della conferenza? L’impossibilità, secondo chi ha parlato oggi, di affrontare il tema in maniera civile e chiara all’interno dell'organo di rappresentanza popolare. Uno spazio che – sostiene – si sarebbe trasformato in un luogo di scontro personale e propaganda, privo di vero dibattito democratico. Già nei giorni precedenti, il protagonista della conferenzastampa odierna che si è tenuta all'Alfeo di Siracusa, aveva replicato punto per punto tramite dirette social, accusando l’opposizione di diffondere “bugie e affermazioni infondate”. E oggi è tornato all’attacco, con documenti alla mano. TMB e non solo: un sistema da “smontare pezzo per pezzo” Il cuore dell’incontro è stata la vicenda legata al TMB (Trattamento Meccanico Biologico) per i rifiuti a Melilli. Una vicenda che – secondo l’intervento – mostra tutte le anomalie e le contraddizioni di un sistema più ampio. Ma non si è parlato solo di rifiuti. Durante la conferenza sono stati annunciati approfondimenti su: Concorsi pubblici con “coincidenze ricorrenti di parenti”; Acquisti immobiliari senza logica funzionale; Affitti generalizzati privi di criteri trasparenti; Anomalie e illegittimità nella gestione amministrativa. Il tutto incasellato dentro un presunto schema che Annino definisce “Sistema Carta” , ovvero un metodo di controllo opaco delle dinamiche politiche e gestionali, che si estenderebbe anche oltre il territorio comunale. “Non resterà spazio per interpretazioni: solo verità e bugie” A chiusura della conferenza, il messaggio è stato chiaro: la documentazione presentata servirà a dimostrare quanto accaduto, “al di là delle parole e delle versioni di comodo”. “Non è una battaglia personale – ha detto – ma una battaglia per la legalità, la trasparenza e il rispetto dei cittadini.”​ Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi e, forse, le prime reazioni ufficiali da parte degli interessati. Quel che è certo è che il caso “Sistema Carta” ha appena iniziato a far parlare di sé.

Sa.M.

(Nella foto Antonio Annino)

