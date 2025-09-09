Tenta una estorsione e minaccia un passante: arrestato a Catania

I Carabinieri hanno arrestato per tentata estorsione e ricettazione un 24enne originario dell'Africa occidentale, domiciliato a Catania. Il giovane, dopo avere avvicinato un 38enne che stava passeggiando in Piazza Scammacca, nel capoluogo etneo, gli avrebbe richiesto con insistenza denaro, minacciandolo di ritorsioni qualora non avesse prelevato da un bancomat e consegnato la somma di 500 euro.

La vittima sarebbe riuscita a fuggire raggiungendo un vicino ristorante per cercare aiuto ma, poco dopo, sarebbe stata nuovamente avvicinata dal 24enne che, a quel punto, l'avrebbe anche aggredita, colpendola con una sedia del locale. Riuscito a schivare i colpi, il malcapitato ha chiamato il 112 NUE, facendo così scattare l'intervento delle forze dell'ordine.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno dapprima preso contatti con il 38enne aggredito per verificarne le condizioni di salute ed eventualmente richiedere l'intervento del personale medico. Poi, avendo accertato che stesse bene e ottenute ulteriori indicazioni dalla vittima, hanno avviato le ricerche dell'aggressore, che nel frattempo si era allontanato. Lo straniero è stato localizzato e bloccato in via Antonino di Sangiuliano. Il giovane ha tentato di opporsi al controllo ma, una volta messo in sicurezza, è stato perquisito e nelle sue tasche i militari hanno trovato una carta di pagamento, risultata rubata a Caltagirone. L'indagato è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.