Calcio, il 26 settembre il Collegio di garanzia decide sul ricorso del Trapani

Il presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, Vito Branca, ha fissato la prossima sessione di udienze della Sezione da lui presieduta, che si terrà in data 26 settembre, a partire dalle ore 14.00, per discutere ed esaminare il ricorso presentato congiuntamente dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e da Valerio Antonini e Vito Giacalone contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI e, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC con cui è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC del 29 maggio/4 giugno 2025, in virtù della quale è stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica, da scontarsi nel corso della prossima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, e, a carico di Valerio Antonini e Vito Giacalone, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 ciascuno;

nonché di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.