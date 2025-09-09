Tenta l'imbarco col passaporto falso: arrestato a Catania

Ha cercato di prendere un volo per Dublino presentando un passaporto contraffatto, ma è stato scoperto e arrestato. Il tentativo di un passeggero iracheno di 35 anni non è riuscito grazie all'attenta e scrupolosa verifica del documento effettuata dagli agenti della Polizia di Stato, quotidianamente impegnati nelle attività di controllo del grande afflusso di turisti e viaggiatori in transito nello scalo catanese.

Il 35enne si è presentato nell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania con un biglietto aereo diretto alla volta della capitale dell'Irlanda per poi mettersi in coda ai controlli dei passaporti.

Al momento di esibire il proprio titolo di viaggio, l'uomo ha tentato di rifilare un passaporto ordinario danese apparentemente in corso di validità. Il documento ha insospettito gli agenti della Polizia di Frontiera che hanno disposto ulteriori approfondimenti. I poliziotti addetti al controllo documentale, prima delle consuete procedure di imbarco, hanno compiuto tutti accertamenti del caso, attraverso l'utilizzo di una specifica strumentazione elettronica di ultima generazione. I sospetti degli agenti della Polizia di Frontiera si sono rivelati fondati dal momento che le operazioni tecniche di verifica sul passaporto presentato hanno consentito di rilevare diverse anomalie al punto da risultare contraffatto senza alcun dubbio.

Il passeggero iracheno non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità e, pertanto, è stato arrestato per il reato di uso di documento valido per l'espatrio falso.