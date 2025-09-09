Ordine dei medici di Palermo pronto ad ospitare il piccolo Samir

L'ordine dei medici di Palermo e l'Arnas Civico, guidato dal dg Walter Messina, hanno comunicato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alla Croce Rossa Internazionale e allo Shifa Hospital di Gaza la piena disponibilità ad accogliere il piccolo Samir Muhamad Zakout, rimasto tragicamente mutilato a causa di un drammatico attacco aereo.

Il piccolo Samir si trovava nella sua camera da letto quando un drone kamikaze ha colpito il suo quartiere, provocando l'amputazione di un braccio e di una gamba, oltre a gravi traumi interni. Oggi si trova in bilico tra la vita e la morte, in attesa di cure adeguate.

"I medici di Palermo - ha detto il presidente dell'Omceo Toti Amato - si mettono a disposizione con spirito di solidarietà e responsabilità. Accogliere Samir significa dare concretezza ai valori universali di cura e umanità che la nostra professione porta avanti ogni giorno".

Il percorso prevede l'evacuazione sanitaria del minore insieme alla sua famiglia, appena saranno rese disponibili le necessarie autorizzazioni ministeriali.