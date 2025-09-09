Vittoria. Foce del fiume Ippari, l'area va messa in sicurezza

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, si è recato di nuovo presso la foce del fiume Ippari, in corrispondenza di quello che fu il ponticello carrabile, oggi tristemente assente a causa dei danni subiti dalle violente piene del 2022. Nel corso del sopralluogo, Nicastro ha voluto lanciare un appello urgente alla presidente del Libero consorzio comunale, Maria Rita Schembari, e più in generale alle forze politiche e istituzionali, affinché si intervenga concretamente per la messa in sicurezza dell’area e la salvaguardia dei residenti.

“Mi trovo dinanzi a ciò che resta dell’attraversamento carrabile sul fiume Ippari, il cosiddetto ponticello, che oggi purtroppo non esiste più. È il risultato di una serie di scelte politiche inconcludenti che ci hanno privato persino della possibilità di discutere soluzioni concrete per il territorio. Oggi sono qui perché sento il dovere di chiamare ancora una volta le istituzioni a un’assunzione di responsabilità: il fiume va pulito con urgenza”, ha dichiarato l’assessore Nicastro.