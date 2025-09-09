ou
Tir travolge furgone Anas fermo per soccorrere un camper su E45, muore bimba di 8 anni

Fatti&Notizie

Tragedia sull'E45 in provincia di Perugia, dove un tir ha travolto un furgone Anas che era fermo per supportare un camper e un'altra auto in avaria. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 90,100. Una bambina di 8 anni che era nel camper con la famiglia è morta. Nell'incidente sono rimasti feriti anche i genitori e il fratello. Soccorsi sono stati trasportati in ospedale dal 118. Sul posto anche polizia stradale per i rilievi.
Il tratto della strada statale 3bis ‘Tiberina’ è stato provvisoriamente chiuso al traffico in corrispondenza del territorio comunale di Perugia. Dopo alcune ore la circolazione è stata ripristinata in entrambe le direzioni.

