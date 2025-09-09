Israele bombarda Doha: "Raid mirato contro leadership di Hamas"

Attacco mirato di Israele contro funzionari di Hamas a Doha, in Qatar. Cinque i morti: tutti esponenti di Hamas, ma non della leadership dell'organizzazione.

La leadership di Hamas è sopravvissuta al raid aereo, ha dichiarato all'emittente al-Jazeera Suhail al-Hindi, membro dell'ufficio politico di Hamas, sostenendo che i leader del gruppo ''stanno bene''. Stando ai media palestinesi, sarebbe invece morto il figlio del capo negoziatore nonché capo dell'ufficio politico di Hamas a Gaza, Khalil al-Hayya, ed il direttore dell'ufficio di quest'ultimo, Jihad Labad. Le altre vittime sono tre "associati", vale a dire guardie del corpo o consulenti esterni, Abdullah Abu Khalil, Moamen Abu Omar e Ahmad Abu Malek. "Il tentativo israeliano di assassinare i membri del team negoziale è fallito", ha dichiarato Hamas in una nota ufficiale, affermando di ritenere gli Stati Uniti corresponsabili dell'attacco.

A riportare per prima la notizia delle esplosioni p stata l'emittente Sky News Arabia che ha diffuso immagini di colonne di fumo che si alzavano dalla città. Poco dopo Israele ha confermato il "raid di precisione condotto dalle forze di difesa israeliane e dall'agenzia di sicurezza Isa contro la leadership di Hamas". Prima dell'attacco, assicurano le Idf, "sono state prese misure per minimizzare i danni alle persone non coinvolte, anche con l'uso di armi precisione e di informazioni di intelligence aggiuntive".