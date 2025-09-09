ou
Calcio a cinque, primo allenamento della stagione per l'Holimpia Siracusa: sabato è già Coppa Divisione

SportSiracusa

Primo allenamento della nuova stagione ieri pomeriggio per l’Holimpia Siracusa di Calcio a cinque al campo “Antares”. Agli ordini del tecnico Rino Chillemi, vecchi e nuovi si sono ritrovati in campo tra sorrisi e pacche sulle spalle. Seduta leggera per un gruppo che si presenta ai nastri di partenza del campionato di serie B con l’obiettivo di ben figurare. La matricola aretusea, reduce da tre promozioni consecutive, cercherà di dare fastidio alle squadre più accreditate per il salto in A2, assurgendo a mina vagante del campionato. In serata, poi, tutti in pizzeria per trascorrere qualche ora in serenità insieme con lo staff dirigenziale e le rispettive famiglie. Presenti anche i ragazzi di Mascali (accompagnati dalla presidente Alessia Longhitano e dalla sua vice Maria Rita Parlavecchio) che comporranno la squadra dell’Holimpia Siracusa che parteciperà al campionato nazionale under 19. Saranno proprio loro i primi a scendere in campo, sabato 13 settembre a Villasmundo, nella prima gara ufficiale della stagione, valevole per la Coppa Divisione. Dall’altra parte ci sarà il Melilli, formazione di A2 Elite. Con i giocatori della prima squadra a corto di preparazione (visto che hanno cominciato soltanto ieri), la società biancazzurra ha deciso di mandare in campo i ragazzi del settore giovanile. Gli stessi poi giocheranno la seconda sfida del triangolare con l’Arcobaleno Ispica.
“Stiamo cercando di rinforzare la struttura societaria. Siamo una matricola e – spiega il direttore generale Carmelo Messina – l’obiettivo principale sarà la salvezza Raggiunta la permanenza, tutto quello che verrà, ce lo prenderemo”. A guidare le mosse della proprietà c’è comunque un progetto ambizioso a lunga scadenza che intende riportare in alto il calcio a 5 siracusano. Per farlo, occorrerà investire anche sul settore giovanile. Si stanno gettando dunque le basi per costruire un futuro entusiasmante.

