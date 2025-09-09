ou
ULTIME NOTIZIE

Corruzione, ex presidente di Confindustria Sicilia si costituisce nel carcere di Bollate

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Morelli, 'pronti per invio del progetto del ponte sullo Stretto alla Corte dei Conti'

Morelli, 'pronti per invio del progetto del ponte sullo Stretto alla Corte dei Conti'

Altro sud

"La tempistica dell'iter della Delibera, che ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, è confermata.
Dopo la seduta del 6 agosto si sono concluse, entro i termini, le procedure, comprese le verifiche di finanza pubblica, previste dalla norma preliminari ed essenziali per l'esame della Corte dei Conti".
È quanto dichiara in una nota il sottosegretario, con delega al Cipess, Alessandro Morelli.
"Con la mia firma di oggi - prosegue - la delibera verrà sottoposta alla firma del presidente del Consiglio e immediatamente inviata alla Corte dei Conti, dopo il cui esame e registrazione, verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale e avviati i cantieri come annunciato dal ministro Salvini.
Il rispetto delle procedure e dei tempi previsti per norma sono la garanzia della correttezza delle decisioni che impediranno inutili allungamenti dei tempi", conclude Morelli.

Potrebbero Interessarti