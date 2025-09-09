Corruzione, ex presidente di Confindustria Sicilia si costituisce nel carcere di Bollate

Si è costituito nel carcere milanese di Bollate Antonello Montante, ex leader di Confindustria Sicilia condannato per corruzione.

La Procura generale di Caltanissetta ha messo in esecuzione la sentenza d'appello senza attendere il ricalcolo della pena disposto dalla Corte di Cassazione che aveva annullato la decisione di secondo grado imponendo un nuovo giudizio limitatamente, però, al ricalcolo della condanna.

Il processo che dovrà essere celebrato stabilirà infatti esclusivamente l'entità della pena che non potrà essere comunque inferiore a 4 anni e 5 mesi.

Montante, a cui l'esecutività della sentenza è stata notificata, ha scelto di costituirsi nel carcere milanese.

All'imprenditore era stato contestato l'aver creato una rete di informatori e l'aver dato vita a una attività di dossieraggio per condizionare la vita politica siciliana.