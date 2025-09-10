ou
ULTIME NOTIZIE

La Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Flotilla, altra barca colpita in un sospetto raid con drone

Flotilla, altra barca colpita in un sospetto raid con drone

Fatti&Notizie

La Global Sumud Flotilla (Gsf) afferma che un'altra sua imbarcazione è stata vittima ieri sera di un sospetto attacco con drone. Non ci sono vittime o feriti, viene specificato.
"Confermiamo che il 9 settembre un'altra imbarcazione della nostra flotta - la 'Alma' - è stata attaccata da un drone mentre era attraccata in acque tunisine", si legge in un comunicato pubblicato dalla Gsf sui suoi canali social.
"L'imbarcazione, battente bandiera britannica - continua la nota -, ha subito danni da incendio sul ponte superiore. L'incendio è stato successivamente spento e tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro. È attualmente in corso un'indagine e, non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, saranno pubblicate immediatamente".
"Questo è il secondo attacco di questo tipo in due giorni.
Questi ripetuti attacchi si verificano durante l'intensificarsi dell'aggressione israeliana contro i palestinesi a Gaza e sono un tentativo orchestrato per distrarre e far deragliare la nostra missione. La Global Sumud Flotilla continua imperterrita.
Il nostro viaggio pacifico per rompere l'assedio illegale di Israele su Gaza e dimostrare incrollabile solidarietà con il suo popolo - conclude il comunicato - prosegue con determinazione e risolutezza".

Potrebbero Interessarti