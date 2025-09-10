Violenza sessuale su collega, interdizione per ex primario dell'ospedale di Paternò

Un medico di 63 anni, Giuseppe Reina, attualmente in servizio nel sistema pubblico sanitario di Catania, è stato sospeso dall'incarico perché indagato per violenza sessuale.

Secondo l'accusa quando era primario di un reparto nell'ospedale di Paternò, avrebbe tenuto "comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura" forte del suo ruolo gerarchico, anche "durante i turni di lavoro". Il gip ha ravvisato gravi indizi per uno solo dei diversi casi contestati dalla Procura, quello ai danni di una collega medico chirurgo che "avrebbe costretto a subire atti sessuali".

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito da personale della squadra mobile della Questura e della sezione di Pg della polizia della Procura, che hanno indagato sul caso.

Secondo l'ufficio della Procura specializzato in reati contro le fasce deboli, l'indagato avrebbe agito sulla base "dell'abuso dell'autorità e anche nel timore", da parte delle vittime, di "subire pregiudizi nella sfera professionale".

I fatti sarebbero avvenuti nell'ospedale e sarebbero stati ripresi da un impianto di videosorveglianza. Di più episodi contestati dalla Procura, il gip ha ravvisato però i gravi indizi di colpevolezza per una sola violenza sessuale, "commessa ai danni di una collega medico chirurgo". "Approfittando dello stato di soggezione della vittima, come conseguenza della sua condizione di subordinata - contesta la Procura - l'avrebbe indotta a subire atti sessuali". Episodi avvenuti anche "in presenza di pazienti", con Reina che avrebbe fatto "avance sessuali alla dottoressa", con "gesti rapidi tali da impedire alla vittima di sottrarsi alla sua azione, di difendersi e, comunque, di manifestare il suo dissenso".