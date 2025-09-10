ou
ULTIME NOTIZIE

L'oro riciclato dalla mafia, chiesti a Palermo 330 anni per 37 imputati alla sbarra

Femminicidio di Sara, i genitori denunciano la madre dell'omicida di Noto

CronacaMessinaPalermoSiracusa

I legali della famiglia di Sara Campanella, vittima di femminicidio, hanno depositato alla Procura di Messina una denuncia nei confronti di Daniela Santoro, madre di Stefano Argentino, omicida di Noto reo confesso che si è suicidato nel carcere di Gazzi.
Gli avvocati ipotizzano i reati di favoreggiamento e di concorso morale nella commissione del reato. Nella querela hanno allegato i messaggi che madre e figlio si erano scambiati su WhatsApp.
Secondo i legali della famiglia Campanella, Daniela Santoro dopo l'omicidio avrebbe anche aiutato il figlio a fuggire e a nascondersi.

