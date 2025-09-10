Ex sindaco di Siracusa: "Ci sono giornali che occultano le vicende di Melilli"

L'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, interviene con un post sul nuovo 'Sistema di potere' che impazza nel Siracusano. Garozzo, responsabile alla Legalità in Sicilia per Italia Viva, scrive: "Da osservatore esterno alle dinamiche politiche locali, non posso che notare che c’è un sottile filo rosso che collega testate giornalistiche e politici locali, che si sono inventati le notizie più disparate pur di occultare le vicende melillesi. Non è bello e certamente non è professionale. #semprepeggio".