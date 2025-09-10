ou
ULTIME NOTIZIE

L'oro riciclato dalla mafia, chiesti a Palermo 330 anni per 37 imputati alla sbarra

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Ex sindaco di Siracusa: "Ci sono giornali che occultano le vicende di Melilli"

Ex sindaco di Siracusa: "Ci sono giornali che occultano le vicende di Melilli"

PoliticaSiracusa

L'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, interviene con un post sul nuovo 'Sistema di potere' che impazza nel Siracusano. Garozzo, responsabile alla Legalità in Sicilia per Italia Viva, scrive: "Da osservatore esterno alle dinamiche politiche locali, non posso che notare che c’è un sottile filo rosso che collega testate giornalistiche e politici locali, che si sono inventati le notizie più disparate pur di occultare le vicende melillesi. Non è bello e certamente non è professionale. #semprepeggio".

Potrebbero Interessarti