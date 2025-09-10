Marevivo: troppe cicche sulla spiaggia Tonnara di Sciacca

"Non possiamo più tollerare che le nostre spiagge vengano usate come portacenere": lo dice l'associazione Marevivo Sicilia, che con i suoi volontari ha organizzato una raccolta straordinaria di mozziconi di sigaretta nella spiaggia della Tonnara, nel comune di Sciacca (Agrigento).

Operazione che ha permesso di recuperare più di 1.400 cicche in appena 200 metri di litorale.

"Un numero troppo alto - dice il responsabile regionale di Marevivo Fabio Galluzzo - che fotografa con crudezza l'impatto di un gesto purtroppo ancora troppo diffuso, quello di spegnere e abbandonare il mozzicone sulla sabbia".

"Stiamo provando a sensibilizzare soprattutto i giovani con esperienze sul campo - aggiunge Stefano Siracusa, responsabile dell'area di Educazione ambientale di Marevivo Sicilia -, e lo facciamo attraverso iniziative che aiutino a conoscere i rischi che derivano da comportamenti abituali errati, quelli che mettono a rischio l'ambiente marino".

L'invito a residenti e turisti è a dotarsi di portacenere portatili o, comunque, a non abbandonare più mozziconi di sigarette in spiaggia.

Alla raccolta di cicche, che si inquadra nel progetto "Adotta una spiaggia" promosso dalla Fondazione Marevivo, hanno partecipato anche alcuni studenti dell'Itis "Feltrinelli" di Milano, ospiti dell'associazione nell'ambito di un campus formativo.