Consigliere comunale di Siracusa di Fdi denuncia aggressione: indaga la Digos

CronacaSiracusa

Il consigliere comunale di Siracusa, Paolo Romano, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, ha denunciato di essere stato aggredito da decine d ipersone che avevano assistito ai lavori del Consiglio comunale con all'ordine del giorno il conferimento della civica benemerenza alla relatrice dell'Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. "Un gruppo di circa 50 persone ha iniziato a inveire contro di me per poi passare a insulti e minacce dirette. Alcuni hanno anche tentato di colpirmi con bastoni e manici di bandiere, mettendo a serio rischio la mia incolumità", ha scritto Romano che ha chiesto che vengano identificati i responsabili. Gli agenti della Digos erano presenti al Consiglio comunale e anche poi all'esterno. Sembra si siano vissuti momenti di tensione ma nessuna aggressione fisica. "Desidero esprimere ferma condanna per il grave episodio di violenza che ha coinvolto il consigliere comunale Paolo Romano -ha scritto il sindaco Francesco Italia -. Simili comportamenti, oltre a ledere la dignità della persona, rappresentano un attacco inaccettabile alle Istituzioni democratiche e al libero confronto delle idee. L'aggressione a un Consigliere comunale per le posizioni espresse è inaccettabile e inescusabile".

