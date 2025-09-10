ou
L'oro riciclato dalla mafia, chiesti a Palermo 330 anni per 37 imputati alla sbarra

Mafia, Palermo ricorda il maresciallo Vito Ievolella

CronacaPalermo

Ricordato a Palermo, in piazza principe di Camporeale, il maresciallo Vito Ievolella ucciso dalla mafia 44 anni fa. Deposta una corona di alloro alla presenza del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: "Palermo si stringe nel ricordo del maresciallo Vito Ievolella, uomo che ha servito lo Stato con coraggio, dedizione e un profondo senso del dovere. Vito Ievolella - dice il primo cittadino - e' stato un esempio di integrita' morale, di lucidita' investigativa e di silenziosa fermezza. Ha lavorato nell'ombra, spesso in solitudine, consapevole dei rischi ma senza mai arretrare di un passo. Oggi, Palermo non dimentica. E non commemora solo il sacrificio, ma soprattutto l'esempio". "Un servitore dello Stato - commenta il deputato regionale Marco Intravaia - che non si e' tirato indietro di fronte alla minaccia della mafia e ha continuato a indagare con scrupolo fino ad attirarsi una condanna a morte. Un esempio per tutti, in un momento in cui la criminalita' organizzata ha subito duri colpi da parte dello Stato, ma continua a tentare di rialzare la testa".

