La Vardera (Controcorrente): legge su donne vittime è mia e non di Schifani

PoliticaCataniaPalermo

"Sono felicissimo, il duro lavoro ripaga sempre. Siamo la prima regione in Italia ad aver assunto due donne vittime di violenza all'interno del comparto pubblico e questo mi rende immensamente orgoglioso. Tra loro, infatti, ci sarà anche Barbara Bartolotti che avevo portato alla ribalta nazionale nella trasmissione di Giletti. Ci sono voluti due anni per attuare la norma, denominata 'Legge La Vardera' ma finalmente tutte queste donne e gli orfani avranno dignità". Lo dice il deputato regionale siciliano e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera. "La Regione per una volta è il capofila d'Italia e non il fanalino di coda e, devo essere sincero, non capisco come il governatore Schifani ancora una volta, dopo il caso Mondello, si prenda meriti che non ha. Il fatto stesso che lui faccia passare per sua una legge che tutta Italia sa che ho voluto fortemente, fa capire il suo livello politico ma alla fine la cosa che conta è il risultato. Caro Schifani, oggi siamo primi in Italia, ma il merito non è di certo tuo", conclude.

