Aeroporto di Comiso, dall'1 novembre continuità territoriale: in un mese con Aeroitalia più di 5000 passeggeri

Gruppo Onda Siracusa, sequestro di più di 5 milioni a 7 persone e 8 società

CronacaSiracusa

Il gip di Siracusa ha disposto il sequestro preventivo di 5 milioni 670 mila 693 euro nei confronti di sette persone e otto società riconducibili al gruppo Onda di Siracusa, che si occupa di distribuzione di energia elettrica, in particolare tra Sicilia e Sardegna. L'indagine della Guardia di finanza, coordinata dal pm Salvatore Grillo e dal procuratore capo Sabrina Gambino, risale a dieci anni fa ed ha per oggetto "una pluralità di reati fallimentari, tributari e contro il patrimonio, taluni dei quali risalenti nel tempo, bensì reiterati e commessi con una sistematicità tale da denotare l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere" come si legge nell'ordinanza. Le accuse a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di autoriciclaggio, bancarotta, reati fiscali e associazione a delinquere per la commissione di truffe. Nei confronti degli indagati sono ipotizzati truffa in danno di enti pubblici ed autoriciclaggio, omesso versamento Iva e di accise doganali e bancarotte fraudolente distrattive.

