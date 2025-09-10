Crack e hashish in casa durante perquisizione: 37enne arrestato a Siracusa

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 37 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga. Gli investigatori aretusei, nel corso di mirati servizi antidroga, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo che ha consentito di rinvenire e sequestrare 50 grammi di crack, 20 grammi di hashish, materiale utile per il confezionamento della droga e 1500 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Dopo le incombenze di legge, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, il trentasettenne è stato condotto in carcere.