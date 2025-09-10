ou
ULTIME NOTIZIE

Aeroporto di Comiso, dall'1 novembre continuità territoriale: in un mese con Aeroitalia più di 5000 passeggeri

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Crack e hashish in casa durante perquisizione: 37enne arrestato a Siracusa

Crack e hashish in casa durante perquisizione: 37enne arrestato a Siracusa

CronacaSiracusa

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 37 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga. Gli investigatori aretusei, nel corso di mirati servizi antidroga, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo che ha consentito di rinvenire e sequestrare 50 grammi di crack, 20 grammi di hashish, materiale utile per il confezionamento della droga e 1500 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Dopo le incombenze di legge, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, il trentasettenne è stato condotto in carcere.

Potrebbero Interessarti