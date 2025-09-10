ou
Ragusa, armi e munizioni a casa e uno storditore in auto: arrestato 61enne

CronacaRagusa

Un uomo di 61 anni, originario di Modica ma residente a Ragusa, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione illegale di armi, munizioni e stalking. L’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare, scaturita dalla denuncia della sua ex moglie. L’attività investigativa, condotta congiuntamente dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica e della Squadra Mobile di Ragusa, ha avuto inizio dopo che la donna ha denunciato l’ex marito per atti persecutori. Le molestie sarebbero iniziate durante il matrimonio e sarebbero continuate anche dopo la separazione, arrivando a coinvolgere anche la figlia 22enne della coppia.
Dalla denuncia è emerso anche il sospetto che l’uomo potesse possedere delle armi, il che ha spinto gli agenti a procedere con una perquisizione nella sua abitazione.
All’interno della cassaforte dell’uomo, gli agenti hanno trovato una pistola semiautomatica Beretta calibro 9, completa di due caricatori e 18 cartucce. La perquisizione ha inoltre permesso di rinvenire 125 cartucce calibro 7.65. All’interno dell’auto dell’uomo è stato trovato anche uno storditore elettrico, uno strumento che, secondo la legge italiana, è considerato una vera e propria arma e il cui possesso è illegale senza la necessaria autorizzazione. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione illegale di arma e munizioni. È stato inoltre denunciato alla Procura di Ragusa anche per atti persecutori.

